У "Зорі" з січня не платять зарплату – ЗМІ

Луганчани відчувають фінансові труднощі.

"Зоря" знаходиться на третьому місці УПЛ ФК Шахтер

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів, щоне платять зарплату з січня.

"Цікаво, як мотивувати команду, яка останню зарплату отримувала ще в січні? А налаштувати ветеранів, яким повинні за 8 місяців? Не заздрю Юрію Вернидубу", – написав Бурбас

Зазначимо, що після 28 турів луганська "Зоря" знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні команда Вернидуба вперше взяла участь у груповому етапі Ліги Європи, де змагалася з "Феєноордом", "Фенербахче" і "Манчестер Юнайтед".

З літа 2014-го року "Зоря" проводить домашні матчі поза Луганськом, граючи в Запоріжжі на "Славутич Арені". Наступний поєдинок УПЛ "Зоря" зіграє 13 травня проти "Олександрії".

Раніше повідомлялося, що гравці "Сталі" п'ять місяців не отримують зарплату.