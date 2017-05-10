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У "Зорі" з січня не платять зарплату – ЗМІ

10 травня в 09:12

Луганчани відчувають фінансові труднощі.

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"Зоря" знаходиться на третьому місці УПЛ
ФК Шахтер
Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів, що "Зорі" не платять зарплату з січня.

"Цікаво, як мотивувати команду, яка останню зарплату отримувала ще в січні? А налаштувати ветеранів, яким повинні за 8 місяців? Не заздрю Юрію Вернидубу", – написав Бурбас

Зазначимо, що після 28 турів луганська "Зоря" знаходиться на третьому місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

У нинішньому сезоні команда Вернидуба вперше взяла участь у груповому етапі Ліги Європи, де змагалася з "Феєноордом", "Фенербахче" і "Манчестер Юнайтед".

З літа 2014-го року "Зоря" проводить домашні матчі поза Луганськом, граючи в Запоріжжі на "Славутич Арені". Наступний поєдинок УПЛ "Зоря" зіграє 13 травня проти "Олександрії".

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Раніше повідомлялося, що гравці "Сталі" п'ять місяців не отримують зарплату.

За матеріалами: DT.UA
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Теги зарплата Зоря Вернидуб футбол фінанси
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