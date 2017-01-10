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У Росії більше сильних команд, ніж в Україні - Будківський

10 січня в 19:02

Український футболіст порівняв два чемпіонати, в яких виступав.

Будковский
Будківський впевнений, що український футбол переживає спад
ФК "Анжи"
Нападник Пилип Будківський, який знаходиться на правах оренди з "Шахтаря" в російському "Анжи", упевнений, що українська Прем'єр-ліга стала слабкішою останнім часом.

"Зараз в Росії більше сильних команд, ніж в Україні. У нас поки що утримують своїх лідерів "Динамо" і "Шахтар", інші поступово втрачають найкращих футболістів, а хлопці їдуть в інші європейські клуби. В цілому ж футбол у наших чемпіонатах схожий: лідери не закриваються, йдуть в атаку і дають можливість атакувати. Всі інші грають строго від оборони", - сказав Будківський.

Що стосується свого майбутнього, то форвард поки не знає, що його чекає:

"Мій контракт належить "Шахтарю", тому, якщо в цьому питанні будуть якісь зміни, і "Анжи" не зможе продовжити оренду, все буде вирішуватися на рівні клубів. Я ж відпочив, набрався сил і вже готовий приступити до підготовки до нового футбольного року".

У поточному сезоні російської Прем'єр-ліги Будківський провів 17 матчів і забив 3 голи.

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Раніше захисник збірної України Артем Федецький засудив українських футболістів, які грають в Росії.

За матеріалами: MatchDay
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Теги Будківський Анжі Шахтар футбол
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