У Криму відбувся перший міжнародний футбольний матч після анексії

На півострів прибули камерунські футболісти.
В рамках Кубка КФС команда "ТСК-Таврія" зустрічалася з камерунским "Яунде 2" і здобула перемогу з рахунком 3:1.
Варто відзначити, що Кримський футбольний союз був зареєстрований в УЄФА в середині липня 2015 року і отримав від організації спеціальний статус. Крим отримав дозвіл проводити власний чемпіонат, в якому серед інших команд беруть участь "ТСК-Таврія" та севастопольський "СКЧФ-Севастополь".
Раніше повідомлялося, що у Бериславі Херсонської області Федерація футболу України створила Федерацію футболу Криму, а також відродила сімферопольську "Таврію" на аматорському рівні.facebook.com