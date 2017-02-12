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У Криму відбувся перший міжнародний футбольний матч після анексії

12 лютого в 10:47

На півострів прибули камерунські футболісти.

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Кримські футболісти приймали гостей з Камеруну
facebook.com
Президент Крымского футбольного союзу (КФС) Юрій Ветоха повідомив про проведення першого міжнародного матчу на півострові з моменту його анексії Росією.

В рамках Кубка КФС команда "ТСК-Таврія" зустрічалася з камерунским "Яунде 2" і здобула перемогу з рахунком 3:1.

Варто відзначити, що Кримський футбольний союз був зареєстрований в УЄФА в середині липня 2015 року і отримав від організації спеціальний статус. Крим отримав дозвіл проводити власний чемпіонат, в якому серед інших команд беруть участь "ТСК-Таврія" та севастопольський "СКЧФ-Севастополь".

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Раніше повідомлялося, що у Бериславі Херсонської області Федерація футболу України створила Федерацію футболу Криму, а також відродила сімферопольську "Таврію" на аматорському рівні.

За матеріалами: facebook.com
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Теги Таврія Крим футбол КФС
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