У Коноплянки в "Шальке" дивна ситуація - Шахов

Український футболіст ПАОКа не розуміє, чому його партнер по збірній випав зі складу німецької команди.

Шахов не розуміє, чому не грає Коноплянка paokfc.gr

Вчора, 22-го лютого, грецький ПАОК і німецький "Шальке"(1:1), в якому за греків весь поєдинок провів півзахисник збірної України Євген Шахов.

При цьому в черговий раз в заявку гельзенкірхенців не потрапив Євген Коноплянка. На думку Шахова, лідер української збірної заслуговує бути футболістом основи "Шальке".

"З Коноплянкою ми говорили тільки по телефону, за добу до гри. Я вже тоді знав, що Женя не потрапив у заявку. Що можу сказати? Якась дивна ситуація, мені вона взагалі незрозуміла. Та й самому Конопі, думаю, теж. На мій погляд, він нітрохи не гірше і навіть краще деяких з тих виконавців "Шальке", які виходять на поле, але таке рішення тренера", - цитує Шахова "Команда №1".

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку минулого року на правах оренди з "Севільї". У поточному сезоні на рахунку 27-річного вихованця "Дніпра" 22 матчі за "Кобальтових" у всіх турнірах, в яких він відзначився шістьма забитими голами і двома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що "Шальке" хоче викупити Коноплянку у "Севільї".