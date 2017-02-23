У Коноплянки в "Шальке" дивна ситуація - Шахов

Український футболіст ПАОКа не розуміє, чому його партнер по збірній випав зі складу німецької команди.
При цьому в черговий раз в заявку гельзенкірхенців не потрапив Євген Коноплянка. На думку Шахова, лідер української збірної заслуговує бути футболістом основи "Шальке".
"З Коноплянкою ми говорили тільки по телефону, за добу до гри. Я вже тоді знав, що Женя не потрапив у заявку. Що можу сказати? Якась дивна ситуація, мені вона взагалі незрозуміла. Та й самому Конопі, думаю, теж. На мій погляд, він нітрохи не гірше і навіть краще деяких з тих виконавців "Шальке", які виходять на поле, але таке рішення тренера", - цитує Шахова "Команда №1".
Нагадаємо, Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку минулого року на правах оренди з "Севільї". У поточному сезоні на рахунку 27-річного вихованця "Дніпра" 22 матчі за "Кобальтових" у всіх турнірах, в яких він відзначився шістьма забитими голами і двома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що "Шальке" хоче викупити Коноплянку у "Севільї".