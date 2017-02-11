У Києві попрощалися з Віктором Чановим

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Траурну церемонію відвідали брати Суркіси, Олександр Шовковський і багато інші.

Чанов пішов з життя 8 лютого у віці 57 років ФК Динамо

Сьогодні, 11 лютого, в Києві в олімпійському дворику на НСК "Олімпійський" пройшла траурна церемонія прощання з легендарним українським воротарем "Динамо" і збірної СРСР

Попрощатися зі знаменитим футболістом прийшли багато відомих осіб. Серед них екс-гравці "Динамо" Олексій Михайличенко, Василь Рац, Сергій Ковалець, Володимир Мунтян, Юрій Дмитрулин, а також колега по амплуа Чанова Олександр Шовковський, президент київського клубу Ігор Суркіс і віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова, політик Володимир Литвин, журналіст Дмитро Гордон, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та інші.

Нагадаємо, колишній воротар "Динамо", "Шахтаря" і збірної СРСР Віктор Чанов пішов з життя 8 лютого у віці 57 років.

Причиною смерті легендарного українського голкіпера стала травма, отримана в результаті нещасного випадку.

Раніше пішов з життя легендарний футболіст київського "Динамо" Віктор Серебряников.