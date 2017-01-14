У Гладкого буде шанс залишитися в "Динамо" - Ребров

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Нападник не забиває, про все одно затребуваний в столичному гранді.

Гладкий досі потрібен "Динамо" ФК Динамо

Форвардне покине "Динамо" і відправиться з командою на зимовий збір. Про це повідомив головний тренер Сергій Ребров.

"Гладкий їде з нами на збори. Цього гравця я вибрав. Так, він не забив жодного м'яча в цій частині чемпіонату, але як і раніше я вірив у нього, так і зараз ми дамо йому шанс. У нас колись було достатньо гравців, яких ми купували за серйозні гроші, підписували контракт на п'ять років, а ці гравці сиділи, нічого не показували, ми їх віддавали в оренду, чекали пропозицій, щоб відбити хоч якісь гроші. Гладкий прийшов в команду безкоштовно. Це непросто - переходити з "Шахтаря" в "Динамо". Але коли я розмовляв з ним, бачив його бажання битися за емблему нашого клубу. Якщо б я цього не бачив, то цього гравця тут би не було", - сказав Ребров на зустрічі з уболівальниками.

"І зараз, коли він потрапляє в заявку на матч або не потрапляє, він виходить і працює на тренуваннях. Ви бачите вершину айсберга - він не забив багато м'ячів. Комусь він подобається, комусь - ні, але він робить те, що може. А що стосується якостей, то ми брали його за ті якості, яких не було в інших нападників "Динамо".

Нагадаємо, раніше стало відомо про рішення захисника Євгена Макаренка не продовжувати контракт з "Динамо".