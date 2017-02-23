У "Дніпрі" все залежить від бажання і рішення тільки однієї людини - Маркевич

Відомий український тренер прокоментував ситуацію, з якої почалася криза у дніпровському клубі.

Маркевич не вірить, що "Дніпро" зможе врятуватися від краху Dynamo.kiev.ua

Куратор національних збірних Українизаявив, що серйозні фінансові проблеми у "Дніпрі" почалися ще в сезоні, коли команда вийшла у фінал Ліги Європи.

"Біда прийшла, коли її ніхто не чекав. Ми вийшли у фінал Ліги Європи, команда на ходу, на слуху у всієї Європи. Нам потрібно було підсилити ще дві-три позиції і ми спокійно могли йти в Лігу чемпіонів. І тут все почалося. Пішов Коноплянка, пішов Калініч. Зарплату перестали виплачувати взагалі. Тоді я зрозумів, що це кінець", - цитує Маркевича "Плюс Спорт".

"За два роки роботи в цьому клубі я так і не зрозумів їх маркетингової та трансферної політики. Ніякої стратегії, ніхто ні за що не відповідає. Все залежить від бажання і рішення тільки однієї людини. Я до сих пір так і не розумію, що це було. Як можна було знищити таку команду, як можна було залізти в такі борги, маючи на руках величезний людський капітал?".

"Майбутнє "Дніпра"? Та з ним буде те ж, що і з "Металістом". А який інший вихід, якщо власнику футбол не цікавий? Що може врятувати команду? Тільки бажання президента. Якщо він погасить всі борги, з клубу знімуть санкції і можна буде відновлювати команду. Я сумніваюся, що інший інвестор захоче брати команду з більш ніж двадцятимільйонними боргами".

Також Мирон Маркевич, який залишив "Дніпро" влітку минулого року, підтвердив, що продовжує домагатися від клубу виплати заборгованості по зарплаті:

"О, я ще в черзі. Перед мною чоловік 20, яким заборгували солідні суми. Тому великих ілюзій у мене немає, але здаватися теж не буду. Буду боротися за свою зарплату до кінця. Тим більше, що винна мені гроші далеко не бідна в Україні людина".

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко заявив про реальну загрозу переводу клубу в Першу лігу.