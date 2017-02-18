У "Дніпрі" не виключають повернення Зозулі

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У "Дніпрі" хотіли б бачити форварда збірної України.

Зозуля поки залишається в Іспанії facebook.com

Генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко не став виключати варіанту, при якому нападник "Бетіса" Роман Зозуля

"Варіант з поверненням Зозулі не виключений, але, як показує досвід, наші футбольні інституції настільки консервативні, що вони самі бояться таких прецедентів, щоб потім не кивали в нашу сторону через таке рішення.

УЄФА і ФІФА будуть стежити за таким можливим рішенням ФФУ з точки зору його правомірності і можливості повторення таких прецедентів в подальшому. Ситуація дуже складна і заплутана, тому я не можу передбачити, яким чином вона вирішиться", - сказав Стеценко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону на правах оренди, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Зозулі було дозволено повернутися в "Дніпро", однак дніпровцям на даний момент заборонено підписувати нових гравців через фінансові проблеми. Крім того, форвард отримав запрошення замінити Анатолія Тимощука в Виконкомі ФФУ.