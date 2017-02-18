Топ Новини
<
>

У "Дніпрі" не виключають повернення Зозулі

18 лютого в 13:32

У "Дніпрі" хотіли б бачити форварда збірної України.

Роман Зозуля
Зозуля поки залишається в Іспанії
facebook.com
Генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко не став виключати варіанту, при якому нападник "Бетіса" Роман Зозуля повернеться в дніпровську команду.

"Варіант з поверненням Зозулі не виключений, але, як показує досвід, наші футбольні інституції настільки консервативні, що вони самі бояться таких прецедентів, щоб потім не кивали в нашу сторону через таке рішення.

УЄФА і ФІФА будуть стежити за таким можливим рішенням ФФУ з точки зору його правомірності і можливості повторення таких прецедентів в подальшому. Ситуація дуже складна і заплутана, тому я не можу передбачити, яким чином вона вирішиться", - сказав Стеценко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо Вальєкано" до кінця сезону на правах оренди, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Читайте також: Отримати виняток від ФІФА у справі Зозулі буде вкрай складно - агент

Пізніше стало відомо, що Зозулі було дозволено повернутися в "Дніпро", однак дніпровцям на даний момент заборонено підписувати нових гравців через фінансові проблеми. Крім того, форвард отримав запрошення замінити Анатолія Тимощука в Виконкомі ФФУ.

За матеріалами: Футбол 1
Читайте також
Теги Зозуля футбол Дніпро
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...