У Черкасах студент із Зімбабве помер через гру в футбол

Студент отримав перелом ноги.
Одногрупник Андиси запросив його взяти участь у футбольному матчі, який відбувся в Корсунь-Шевченківському. Під час гри зімбабвієць отримав перелом ноги.
Студента повезли в Черкаси з порушенням норм перевезення, через що у нього розвинулася жирова емболія. Лікарі добу боролися за життя Андиси, але врятувати його не змогли.
За даними медичної експертизи, у студента із Зімбабве в результаті гри в футбол виявили закритий перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням.
Андиса навчався на першому курсі університету за програмою роботи з іноземними студентами.
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