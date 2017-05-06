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У Черкасах студент із Зімбабве помер через гру в футбол

6 травня в 16:35

Студент отримав перелом ноги.

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Африканець навчався на першому курсі університету
sportarena.com
Студент із Зімбабве Маниятела Адріан Андиса помер у Черкасах після перелому ноги, який стався під час футбольного матчу.

Одногрупник Андиси запросив його взяти участь у футбольному матчі, який відбувся в Корсунь-Шевченківському. Під час гри зімбабвієць отримав перелом ноги.

Студента повезли в Черкаси з порушенням норм перевезення, через що у нього розвинулася жирова емболія. Лікарі добу боролися за життя Андиси, але врятувати його не змогли.

За даними медичної експертизи, у студента із Зімбабве в результаті гри в футбол виявили закритий перелом обох кісток лівої гомілки зі зміщенням.

Андиса навчався на першому курсі університету за програмою роботи з іноземними студентами.

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Раніше помер легендарний воротар "Динамо" Віктор Чанов.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги футбол перелом Зімбабве студент Черкаси
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