Трансфер Ярмоленка в Росію виключений - агент

Лідер збірної України може покинути "Динамо" тільки заради європейського топ-чемпіонату.

Ярмоленко не перейде в чемпіонат Росії ФФУ

Півзахисник київського "Динамо" і збірної Україниточно не перейде в російський клуб. Про це повідомив агент гравця Вадим Шаблій у коментарі ТАСС.

"Це (продаж Ярмоленка з "Динамо" в січневе трансферне вікно — прим. ред.) залежить не тільки від мене і гравця, але і від клубу. Якщо буде гідна пропозиція клубу, думаю, він кудись перейде. Варіант з Росією виключений", - підкреслив Шаблій.

В поточному сезоні Ярмоленко провів за "Динамо" 14 матчів, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу в українській Прем'єр-лізі. Контракт лідера збірної України з "Динамо" закінчується влітку 2020 року.

Раніше повідомлялося, що гравець входить в сферу інтересів італійського "Наполі", англійського "Евертона" і іспанської "Севільї".

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом України за підсумками 2016 року.