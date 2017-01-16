Трансфер Калітвінцева в Німеччину не відбувся через фінансові розбіжності

Представники гравця вимагали дуже велику зарплату.

Калітвінцев може залишитися в "Динамо" ФК Чорноморець

Півзахисник, права на якого належать київському "Динамо", був у кроці від переходу в німецький клуб "Ерцгебірге", але трансфер так і не відбувся.

Президент німецького клубу Хелге Леонхардт прокоментував ситуацію:

"Я можу тільки сказати, що ми домовилися з "Динамо" і нашою людиною в Німеччині. Але потім втрутилися у справу представники Владислава, на що вже ми ніяк вплинути не могли. За день до того, коли планувалося завершення угоди, вони раптово запросили для нього дуже високу зарплату, на яку я не погодився.

Жадібність до грошей з боку так званих консультантів стала причиною зриву угоди. Ми - середній клуб другої Бундесліги, який повинен жити за коштами", - цитує президента "Ерцгебірге" Sport Arena з посиланням на Tag24.de.

Першу половину сезону Калітвінцев провів на правах оренди у складі одеського "Чорноморця". На рахунку півзахисника 12 матчів і одна результативна передача в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про відхід з "Динамо" на правах вільного агента захисника Євгена Макаренка.