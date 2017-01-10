Тимощук погодився стати тренером "Зеніту" - ЗМІ

Українець увійде в тренерський штаб російського клубу.

Тимощук прийняв рішення завершити кар'єру гравця sports.ru

Колишній півзахисник збірної Українипогодився поповнити тренерський штаб Мірчі Луческу в російському "Зеніті". Про це повідомило "Федеральне агентство новин".

Тимощук уклав угоду на півтора роки і вирушив з "Зенітом" на перший тренувальний збір команди в Дубай.

Раніше 37-річний гравець виступав за луцьку "Волинь", донецький "Шахтар", пітерський "Зеніт" і мюнхенську "Баварію", а останньою командою ветерана був казахстанський "Кайрат". Таким чином, футболіст прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.

Нагадаємо, в серпні Анатолій Тимощук оголосив про завершення кар'єри в національній збірній України, за яку провів 144 матчі (рекорд України) і забив 4 голи.