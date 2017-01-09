Тимощук може стати помічником Луческу в "Зеніті"

Український футболіст може повернутися в Санкт-Петербург.

Тимощук може стати тренером в російському клубі XSport.ua

Колишній півзахисник збірної Україниможе поповнити тренерський штаб Мірчі Луческу в російському "Зеніті". Про це повідомив портал Sportsdaily.

"Зеніт" запропонував українцеві контракт на півтора роки, але Тимощук хоче домогтися підписання довгострокової угоди, або включення опції продовження співпраці.

Раніше 37-річний гравець виступав за луцьку "Волинь", донецький "Шахтар", пітерський "Зеніт" і мюнхенську "Баварію", а останньою командою ветерана був казахстанський "Кайрат". На даний момент Тимощук знаходиться в статусі вільного агента і розглядає варіант продовження кар'єри футболіста.

Нагадаємо, в серпні Анатолій Тимощук оголосив про завершення кар'єри в національній збірній України, за яку провів 144 матчі (рекорд України) і забив 4 голи.