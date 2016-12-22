Тайсон готовий покинути "Шахтар" заради "Інтернасьонала" - ЗМІ

Бразилець "Шахтаря" не проти пограти за клуб і в Серії B.

У нинішньому сезоні Тайсон забив сім м'ячів ФК Шахтер

Хавбек "Шахтаря"підтвердив інформацію про те, що він хоче повернутися в Бразилію в "Інтернасьонал". Про це повідомляє Globo.

"Якщо в "Шахтарі" не погодяться продовжити зі мною контракт зараз, то влітку я зможу підписати попередню угоду. Як би там не було, я хотів би повернутися в "Інтернасьонал". Якщо ж вони не захочуть продовжувати договір, то в такому випадку зможу піти у статусі вільного агента. Не можу сказати, близький або далекий від переходу в бразильський клуб. Розцінюю шанси 50 на 50", - повідомив Тайсон.

Діюча угода 28-річного бразильця з донеччанами закінчується в грудні наступного року. Варто відзначити, що "Інтернасьонал" в нинішньому сезоні вилетів у другий дивізіон бразильського чемпіонату.

Тайсон перейшов у "Шахтар" з "Металіста" взимку 2013-го року за 15,2 мільйона євро. У поточному сезоні півзахисник зіграв за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і зробив 7 асистів.

Нагадаємо, "Шахтар" завершив рік перемогою над київським "Динамо" на "Олімпійському".