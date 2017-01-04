Світоліна зіграє з першою ракеткою світу в чвертьфіналі турніру в Брісбені

Українку чекає протистояння з німецькою тенісисткою Анжелік Кербер.

Матч Світоліна - Кербер відбудеться 5 січня в 11:00 WTA Tennis

14-а ракетка світу українкав 1/4 фіналу зустрінеться з першою ракеткою світу німкенею Анжелік Кербер.

По ходу турніру українка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуіг (6:3, 6:3), а також виграла непростий матч у американки Шелбі Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Ці успіхи дозволять Еліні оновити національний рекорд у рейтингу WTA.

Що стосується Кербер, то німкеня у другому колі турніру в трьох сетах здолала Ешлі Барті (6:3, 2:6, 6:3). Зазначимо, що Світоліна і Кербер зіграють між собою в дев'ятий раз. Німкеня виграла п'ять поєдинків, однак в останній зустрічі перемогу святкувала українка на турнірі в Пекіні.

Матч Світоліна – Кербер відбудеться завтра, 5 січня, в 11:00 за київським часом. Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.