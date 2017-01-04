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Світоліна зіграє з першою ракеткою світу в чвертьфіналі турніру в Брісбені

4 січня в 18:33

Українку чекає протистояння з німецькою тенісисткою Анжелік Кербер.

Элина Свитолина
Матч Світоліна - Кербер відбудеться 5 січня в 11:00
WTA Tennis
14-а ракетка світу українка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу зустрінеться з першою ракеткою світу німкенею Анжелік Кербер.

По ходу турніру українка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуіг (6:3, 6:3), а також виграла непростий матч у американки Шелбі Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Ці успіхи дозволять Еліні оновити національний рекорд у рейтингу WTA.

Що стосується Кербер, то німкеня у другому колі турніру в трьох сетах здолала Ешлі Барті (6:3, 2:6, 6:3). Зазначимо, що Світоліна і Кербер зіграють між собою в дев'ятий раз. Німкеня виграла п'ять поєдинків, однак в останній зустрічі перемогу святкувала українка на турнірі в Пекіні.

Матч Світоліна – Кербер відбудеться завтра, 5 січня, в 11:00 за київським часом. Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Світоліна Україна теніс
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