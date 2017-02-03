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Світоліна зіграє в півфіналі Taiwan Open

3 лютого в 17:16

Українська тенісистка здобула чергову перемогу.

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Світоліна продовжує перемагати
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Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у півфінал 250-тисячника в Тайбеї.

У чвертьфіналі суперницею українки, яка отримала перший номер посіву, була Онс Жабер з Тунісу, якій вдалося виграти лише другий сет - 6:1, 3:6, 7:6 (4). Це вже восьма перемога Світоліної у десяти матчах поточного сезону. Наступною суперницею українки буде Менді Минелла з Люксембургу.

Раніше Еліна Світоліна покинула одиночний розряд турніру "Великого шолома" в Мельбурні, поступившись у третьому раунді росіянці Анастасії Павлюченковій.

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Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла 13-й рядок.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс Тайбей
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