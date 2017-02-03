Світоліна зіграє в півфіналі Taiwan Open

Українська тенісистка здобула чергову перемогу.
У чвертьфіналі суперницею українки, яка отримала перший номер посіву, була Онс Жабер з Тунісу, якій вдалося виграти лише другий сет - 6:1, 3:6, 7:6 (4). Це вже восьма перемога Світоліної у десяти матчах поточного сезону. Наступною суперницею українки буде Менді Минелла з Люксембургу.
Раніше Еліна Світоліна покинула одиночний розряд турніру "Великого шолома" в Мельбурні, поступившись у третьому раунді росіянці Анастасії Павлюченковій.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла 13-й рядок.DT.UA