Світоліна зіграє в півфіналі Taiwan Open

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Українська тенісистка здобула чергову перемогу.

Світоліна продовжує перемагати twitter.com

Перша ракетка Українивийшла у півфінал 250-тисячника в Тайбеї.

У чвертьфіналі суперницею українки, яка отримала перший номер посіву, була Онс Жабер з Тунісу, якій вдалося виграти лише другий сет - 6:1, 3:6, 7:6 (4). Це вже восьма перемога Світоліної у десяти матчах поточного сезону. Наступною суперницею українки буде Менді Минелла з Люксембургу.

Раніше Еліна Світоліна покинула одиночний розряд турніру "Великого шолома" в Мельбурні, поступившись у третьому раунді росіянці Анастасії Павлюченковій.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла 13-й рядок.