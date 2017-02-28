Світоліна здобула перемогу в 13-му матчі поспіль

Українська тенісистка почала захист титулу в Куала-Лумпурі.
Суперницею українки була кореянка Чан Су Джон, а матч був не самим складним випробуванням для Світоліної, яка виграла обидва сети - 6:2, 6:3. Наступною суперницею уродженки Одеси буде японка Нао Хібіно.
Варто відзначити, що Еліна Світоліна, яка є десятою ракеткою світу, здобула 13-ту перемогу поспіль і 250-ту за усю кар'єру в жіночому Турі.
Також успішно розпочала турнір в мексиканському Акапулько Леся Цуренко. Друга ракетка України у двох сетах обіграла француженку Хлое Паке - 6:2, 6:1. Наступною суперницею Цуренко може стати ще одна українка Катерина Бондаренко, якщо їй вдасться перемогти німкеню Юлію Гергес.
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна увійшла в трійку найбільш високооплачуваних тенісистів України.DT.UA