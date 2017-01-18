Світоліна вийшла у третій раунд Australian Open

Українка продовжує боротьбу на турнірі "Великого шолома".
Поєдинок тривав 79 хвилин. За цей час Світоліна допустила 21 невимушену помилку, а також записала на свій рахунок 24 віннера і 5 ейсів. Бозерап ж помилилася 33 рази, заробивши при цьому 16 віннерсів і зробивши одну подачу навиліт. Варто також відзначити, що представниця України за матч реалізувала 7 з 11 брейк-поінтів, в той час як її суперниця – лише 3 з 7-ми.
2-й раунд
Еліна Світоліна (Україна, 11) - Джулія Бозерап (США) - 6:4, 6:1
Зазначимо, що Еліна Світоліна втретє в кар'єрі подолала другий раунд Australian Open, таким чином, повторивши свій особистий рекорд. У третьому колі змагань українська тенісистка зіграє з 24-ю сіяною Анастасією Павлюченковой з Росії.
Раніше боротьбу на турнірі завершили Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Ілля Марченко.XSport.ua