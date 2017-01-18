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Світоліна вийшла у третій раунд Australian Open

18 січня в 09:15

Українка продовжує боротьбу на турнірі "Великого шолома".

Элина Свитолина
Світоліна повторила свій особистий рекорд
WTA Tennis
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над американською тенісисткою Джулією Бозерап, обігравши суперницю у двох сетах з рахунком 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 79 хвилин. За цей час Світоліна допустила 21 невимушену помилку, а також записала на свій рахунок 24 віннера і 5 ейсів. Бозерап ж помилилася 33 рази, заробивши при цьому 16 віннерсів і зробивши одну подачу навиліт. Варто також відзначити, що представниця України за матч реалізувала 7 з 11 брейк-поінтів, в той час як її суперниця – лише 3 з 7-ми.

2-й раунд

Еліна Світоліна (Україна, 11) - Джулія Бозерап (США) - 6:4, 6:1

Зазначимо, що Еліна Світоліна втретє в кар'єрі подолала другий раунд Australian Open, таким чином, повторивши свій особистий рекорд. У третьому колі змагань українська тенісистка зіграє з 24-ю сіяною Анастасією Павлюченковой з Росії.

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Раніше боротьбу на турнірі завершили Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Ілля Марченко.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Світоліна теніс
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