Світоліна вийшла у півфінал турніру в Дубаї і встановить рекорд

Українка знаходиться в кроці від вирішального матчу.

Світоліна близька до чергового титулу twitter.com

Найкраща тенісистка Україниздобула перемогу в 1/4 фіналу турніру в Дубаї над американкою Лорен Девіс.

Десята поспіль перемога в поточному сезоні далася уродженці Одеси легко. Суперниця часто помилялася і віддала першу партію з нулем за 21 хвилину. У другому сеті Світоліна також не дозволила опонентці вийти вперед і довела зустріч до логічного завершення - 6:0, 6:4.

У півфіналі Світоліна може зустрітися з другою ракеткою світу Анжелік Кербер, якщо та пройде Ану Конюх.

Варто відзначити, що вихід у півфінал дозволить Еліні Світоліній зайняти 12-ту сходинку в оновленій версії рейтингу WTA, що стане новим рекордом України.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Олександр Долгополов успішно стартував на першості в Ріо-де-Жанейро, здобувши перемогу над іспанцем Давідом Феррером, який мав шостий номер при посіві. Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини, а українець оформив перемогу в двох сетах - 6:4, 6:4.