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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Дубаї

22 лютого в 18:12

Українські тенісисти успішно виступають на турнірах по всьому світу.

свитолина теннис
Світоліна продовжила серію перемог
btu.org.ua
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна здобула перемогу в 1/8 фіналу турніру в Дубаї над американкою Христиною Макхейл.

Поєдинок затягнувся на три сети, перший з яких Світоліна програла, але в підсумку наступні дві партії були за українкою - 4:6, 6:4, 6:3. Це дев'ята поспіль перемога уродженки Одеси в поточному сезоні.

В 1/4 фіналу суперницею 13-ї ракетки світу буде ще одна представниця США Лорен Девіс, яка у своєму матчі розібралася з росіянкою Катериною Макаровою.

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Раніше перша ракетка України Олександр Долгополов успішно стартував на першості в Ріо-де-Жанейро, здобувши перемогу над іспанцем Давідом Феррером, який мав шостий номер при посіві. Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини, а українець оформив перемогу в двох сетах - 6:4, 6:4.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс WTA Долгополов
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