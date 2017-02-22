Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Дубаї

Українські тенісисти успішно виступають на турнірах по всьому світу.

Світоліна продовжила серію перемог btu.org.ua

Найкраща тенісистка Україниздобула перемогу в 1/8 фіналу турніру в Дубаї над американкою Христиною Макхейл.

Поєдинок затягнувся на три сети, перший з яких Світоліна програла, але в підсумку наступні дві партії були за українкою - 4:6, 6:4, 6:3. Це дев'ята поспіль перемога уродженки Одеси в поточному сезоні.

В 1/4 фіналу суперницею 13-ї ракетки світу буде ще одна представниця США Лорен Девіс, яка у своєму матчі розібралася з росіянкою Катериною Макаровою.

Раніше перша ракетка України Олександр Долгополов успішно стартував на першості в Ріо-де-Жанейро, здобувши перемогу над іспанцем Давідом Феррером, який мав шостий номер при посіві. Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини, а українець оформив перемогу в двох сетах - 6:4, 6:4.