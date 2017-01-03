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Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Брісбені

3 січня в 11:49

Українська тенісистка обіграла вже другу суперницю в Австралії.

Свитолина
Світоліна здобула другу перемогу на старті сезону
Facebook/Elina Svitolina
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу у другому раунді турніру в Брісбені, обігравши в трьох сетах американку Шелбі Роджерс: 7:5, 2:6, 7:5.

Поєдинок тривав 2 години і 20 хвилин, а українка діяла в контратакуючому стилі і зуміла скористатися великою кількістю помилок суперниці. Це другий вихід у чвертьфінал Брісбена в кар'єрі Світоліної, яка на цій стадії зіграє з переможцем дуелі першої ракетки світу Анжелік Кербер і 20-річною австралійкою Ешлі Барті.

Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна WTA теніс турнір Брісбен
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