Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Брісбені

Українська тенісистка обіграла вже другу суперницю в Австралії.

Світоліна здобула другу перемогу на старті сезону Facebook/Elina Svitolina

Перша ракетка Україниздобула перемогу у другому раунді турніру в Брісбені, обігравши в трьох сетах американку Шелбі Роджерс: 7:5, 2:6, 7:5.

Поєдинок тривав 2 години і 20 хвилин, а українка діяла в контратакуючому стилі і зуміла скористатися великою кількістю помилок суперниці. Це другий вихід у чвертьфінал Брісбена в кар'єрі Світоліної, яка на цій стадії зіграє з переможцем дуелі першої ракетки світу Анжелік Кербер і 20-річною австралійкою Ешлі Барті.

Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.