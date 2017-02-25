Світоліна виграла турнір в Дубаї і встановила національний рекорд

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Українська тенісистка без проблем впоралася з суперницею у фіналі.

Світоліна виграла перший у кар'єрі турнір WTA категорії Premier 5 twitter.com

Перша ракетка Україниздобула перемогу у фіналі турніру WTA категорії Premier 5 в Дубаї, обігравши датчанку Каролін Возняцкі з рахунком 6:4, 6:2.

Світоліна володіла помітною перевагою на задній лінії і справлялася з тиском в ключові моменти, не залишивши Возняцкі реальних шансів на позитивний результат.

Тріумф на Dubai Tennis Championships приніс Світоліної 900 рейтингових очок і десяте місце в оновленій версії світового рейтингу WTA, що є рекордом в історії жіночого тенісу України.

Фінал

Еліна Світоліна (Україна, 7) - Каролін Возняцкі (Данія, 10) - 6:4, 6:2

Нагадаємо, на початку лютого Світоліна стала чемпіонкою першості Taiwan Open в Тайбеї.