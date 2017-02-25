Світоліна виграла турнір в Дубаї і встановила національний рекорд

Українська тенісистка без проблем впоралася з суперницею у фіналі.
Світоліна володіла помітною перевагою на задній лінії і справлялася з тиском в ключові моменти, не залишивши Возняцкі реальних шансів на позитивний результат.
Тріумф на Dubai Tennis Championships приніс Світоліної 900 рейтингових очок і десяте місце в оновленій версії світового рейтингу WTA, що є рекордом в історії жіночого тенісу України.
Фінал
Еліна Світоліна (Україна, 7) - Каролін Возняцкі (Данія, 10) - 6:4, 6:2
Нагадаємо, на початку лютого Світоліна стала чемпіонкою першості Taiwan Open в Тайбеї.DT.UA