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Світоліна виграла турнір в Дубаї і встановила національний рекорд

25 лютого в 21:27

Українська тенісистка без проблем впоралася з суперницею у фіналі.

Свитолина
Світоліна виграла перший у кар'єрі турнір WTA категорії Premier 5
twitter.com
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі турніру WTA категорії Premier 5 в Дубаї, обігравши датчанку Каролін Возняцкі з рахунком 6:4, 6:2.

Світоліна володіла помітною перевагою на задній лінії і справлялася з тиском в ключові моменти, не залишивши Возняцкі реальних шансів на позитивний результат.

Тріумф на Dubai Tennis Championships приніс Світоліної 900 рейтингових очок і десяте місце в оновленій версії світового рейтингу WTA, що є рекордом в історії жіночого тенісу України.

Фінал

Еліна Світоліна (Україна, 7) - Каролін Возняцкі (Данія, 10) - 6:4, 6:2

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Нагадаємо, на початку лютого Світоліна стала чемпіонкою першості Taiwan Open в Тайбеї.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс
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