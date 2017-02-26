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Світоліна увійшла до трійки найбільш високооплачуваних тенісистів України

26 лютого в 10:13

Еліна Світоліна обійшла Сергія Стаховського.

Свитолина
У новому сезоні Світоліна стала чемпіонкою в Тайбеї і Дубаї
Facebook/Elina Svitolina
Вчора, 25 лютого, Еліна Світоліна у фіналі турніру категорії Premier 5 обіграла Каролін Возняцкі. Ця перемога не тільки дозволила українці дебютувати в топ-10 рейтингу WTA, але й допомогла їй увійти до трійки найбільш високооплачуваних тенісистів країни.

За титул на Dubai Tennis Championships Світоліна отримала чек на 457 тисяч доларів, що практично складає 10% від всіх кар'єрних призових уродженки Одеси.

Всього ж у поточному сезоні Світоліна вже заробила понад 650 тисяч в американській валюті – українка стала чемпіонкою в Тайбеї і Дубаї, а також отримала непоганий чек за вихід до третього раунду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Топ-5 найбільш високооплачуваних тенісистів в історії України:

Андрій Медведєв - 6,72 мільйона доларів

Олександр Долгополов – 6,16 млн

Еліна Світоліна – 4,77 млн

Сергій Стаховський – 4,48 млн

Катерина Бондаренко - 3,07 млн

Читайте також: Світоліна увійшла в топ-10 чемпіонської гонки WTA

Раніше перемога Світоліної принесла Україні перемогу над Австралією в Кубку Федерації.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Світоліна Україна теніс
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