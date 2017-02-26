Світоліна увійшла до трійки найбільш високооплачуваних тенісистів України

Еліна Світоліна обійшла Сергія Стаховського.
За титул на Dubai Tennis Championships Світоліна отримала чек на 457 тисяч доларів, що практично складає 10% від всіх кар'єрних призових уродженки Одеси.
Всього ж у поточному сезоні Світоліна вже заробила понад 650 тисяч в американській валюті – українка стала чемпіонкою в Тайбеї і Дубаї, а також отримала непоганий чек за вихід до третього раунду на Відкритому чемпіонаті Австралії.
Топ-5 найбільш високооплачуваних тенісистів в історії України:
Андрій Медведєв - 6,72 мільйона доларів
Олександр Долгополов – 6,16 млн
Еліна Світоліна – 4,77 млн
Сергій Стаховський – 4,48 млн
Катерина Бондаренко - 3,07 млн
Раніше перемога Світоліної принесла Україні перемогу над Австралією в Кубку Федерації.sportarena.com