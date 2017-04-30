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Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA у Стамбулі

30 квітня в 19:26

Українка виграла вирішальний поєдинок турецького турніру.

Cвитолина
Світоліна легко перемогла у фіналі
btu.org.ua
Сьогодні, 30 квітня, відбувся фінальний матч турецького 250-тисячника в Стамбулі, в якому зустрічалися українка Еліна Світоліна і Еліс Мертенс з Бельгії.

Вихованка харківської школи тенісу не зазнала жодних проблем у вирішальному матчі і здобула перемогу в двох сетах - 6:2, 6:4.

"Для Еліс це був відмінний турнір, я її вітаю, попереду у неї ще багато таких турнірів. Спасибі моїй команді за роботу і за все, що ви робите для мене день у день. Турецький теніс вдосконалюється, з року в рік турнір стає все краще і краще. Також спасибі всім вболівальникам за ваші повідомлення і підтримку. Сподіваюся, в наступному році я зможу повернутися сюди і захистити свій титул", - сказала Світоліна після матчу.

Зазначимо, що цей титул став вже третім для Еліни в поточному сезоні. У 2017 році українка перемагала на турнірах в Тайбеї і Дубаї.

Читайте також: Світоліна вийшла до фіналу турніру в Стамбулі

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з тенісу поступилася Німеччині в плей-офф Кубка Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс Стамбул
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