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Світоліна повернулася у топ-10 рейтингу WTA

9 травня в 10:38

Леся Цуренко влаштувалася на 42-му рядку, Катерина Бондаренко − на 91-й.

Свитолина
Світоліна піднялася на дві позиції
twitter.com
Перша ракетка України Еліна Світоліна за підсумками тижня повернулася в топ-10 рейтингу WTA.

Українка піднялася на дві позиції і таким чином, Еліна повторила свій особистий рекорд, який також є і національним.

При цьому зазначимо, що наступного тижня українка ризикує залишити топ-10, так як невдало стартувала на турнірі WTA в Мадриді, поступившись у першому ж раунді Чжен Сайсай.

Ще одна українка Леся Цуренко з 44-го рядка піднялася на 42-ю. До речі, Цуренко також завершила боротьбу на турнірі в Мадриді після першого кола, поступившись другій сіяній Кароліні Плишковой.

У порівнянні з минулим тижнем трохи додала Катерина Бондаренко, яка з 94-го місця піднялася на 91-е.

Зазначимо, що Серена Вільямс, яка взяла паузу в кар'єрі через вагітність, поки зберігає перше місце. Проте вже на наступному тижні вона втратить 900 очок за минулорічну перемогу на турнірі в Римі і поступиться званням першої ракетки світу Анжелік Кербер.

Третє місце зберегла чешка Кароліна Плишкова, а ось на четверте місце піднялася іспанка Гарбин Мугуруса.

Читайте також: Світоліна втратила статус десятої ракетки світу

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з тенісу поступилася Німеччині в плей-офф Кубка Федерації.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Цуренко Світоліна Україна рейтинг Бондаренко теніс
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