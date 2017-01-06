Світоліна поступилася Плишковой в півфіналі турніру в Брісбені

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Українська тенісистка завершила свої виступи на австралійському турнірі.

Світоліна програла шостій ракетці світу twitter.com

14-я ракетка світу українкав 1/2 фіналу турніру серії Premier у Брісбені зустрілася з шостою ракеткою світу з Чехії Каролін Плишковой і поступилася в двох сетах– 2:6, 4:6.

По ходу турніру українка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуіг (6:3, 6:3), виграла непростий матч у американки Шелбі Роджерс (7:5, 2:6, 7:5), а також виявилася сильнішою за першу ракетку світу Анжелік Кербер (6:4, 3:6, 6:3). Ці успіхи дозволили Еліні оновити національний рекорд у рейтингу WTA.

Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

Зазначимо, що у чоловіків кращий тенісист України Олександр Долгополов зазнав поразки у своєму першому матчі сезону на турнірі в Брісбені, поступившись Рафаелю Надалю 3:6, 3:6.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.