Топ Новини
<
>

Світоліна покинула турнір у Куала-Лумпурі через травму

1 березня в 11:46

Найкраща тенісистка України не змогла захистити титул.

Свитолина
Світоліна покинула турнір через травму
btu.org.ua
Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі WTA в Куала-Лумпурі через травму.

У першому раунді українка, яка прибула на турнір у статусі чинної чемпіонки, здолала кореянку Чан Су Джон, після чого повинна була зіграти у другому раунді з японкою Нао Хібіно.

Однак у харківської тенісистки почалися проблеми з гомілкостопом, через що Світоліна прийняла рішення відмовитися від боротьби і знятися зі змагань.

Невдачі зазнали двоє українців в Акапулько. Олександр Долгополов зустрічався з третім номером посіву Маріном Чілічем і поступився хорвату в трьох сетах - 3:6, 6:4, 0:6. Суперницею Катерини Бондаренки була німкеня Юлія Гергес. Українка виграла перший сет, але віддала опонентці наступні дві партії і зачохлила ракетку - 6:2, 4:6, 3:6.

Читайте також: Світоліна оновила рекорд України в рейтингу WTA

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна увійшла в трійку найбільш високооплачуваних тенісистів України.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Світоліна теніс WTA Бондаренко Долгополов
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.16
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...