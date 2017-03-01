Світоліна покинула турнір у Куала-Лумпурі через травму

Найкраща тенісистка України не змогла захистити титул.

Світоліна покинула турнір через травму btu.org.ua

Еліна Світоліна завершила виступ на турнірі WTA в Куала-Лумпурі через травму.

У першому раунді українка, яка прибула на турнір у статусі чинної чемпіонки, здолала кореянку Чан Су Джон, після чого повинна була зіграти у другому раунді з японкою Нао Хібіно.

Однак у харківської тенісистки почалися проблеми з гомілкостопом, через що Світоліна прийняла рішення відмовитися від боротьби і знятися зі змагань.

Невдачі зазнали двоє українців в Акапулько. Олександр Долгополов зустрічався з третім номером посіву Маріном Чілічем і поступився хорвату в трьох сетах - 3:6, 6:4, 0:6. Суперницею Катерини Бондаренки була німкеня Юлія Гергес. Українка виграла перший сет, але віддала опонентці наступні дві партії і зачохлила ракетку - 6:2, 4:6, 3:6.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна увійшла в трійку найбільш високооплачуваних тенісистів України.