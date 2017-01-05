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Світоліна обіграла першу ракетку світу Кербер в Брісбені

5 січня в 13:51

Українка досягла несподіваного результату і знаходиться в кроці від фіналу.

Свитолина
Світоліна у минулому році обігравала перших ракеток світу двічі
btu.org.ua
14-я ракетка світу українка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу зустрілася з першою ракеткою світу німкенею Анжелік Кербер і здобула несподівану перемогу в трьох сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

По ходу турніру українка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг (6:3, 6:3), а також виграла непростий матч у американки Шелбі Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Тепер харків'янці вдалося вже втретє в кар'єрі здолати лідера свитового рейтингу. Ці успіхи дозволять Еліні оновити національний рекорд у рейтингу WTA.

За вихід у фінал Світоліна побореться з шостою ракеткою світу з Чехії Кароліною Плишковою. Поєдинок відбудеться завтра, 6 січня, о 13:00 за київським часом.

Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс WTA Кербер Брісбен
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