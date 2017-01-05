Світоліна обіграла першу ракетку світу Кербер в Брісбені

Українка досягла несподіваного результату і знаходиться в кроці від фіналу.

Світоліна у минулому році обігравала перших ракеток світу двічі btu.org.ua

14-я ракетка світу українкав 1/4 фіналу зустрілася з першою ракеткою світу німкенею Анжелік Кербер і здобула несподівану перемогу в трьох сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

По ходу турніру українка обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг (6:3, 6:3), а також виграла непростий матч у американки Шелбі Роджерс (7:5, 2:6, 7:5). Тепер харків'янці вдалося вже втретє в кар'єрі здолати лідера свитового рейтингу. Ці успіхи дозволять Еліні оновити національний рекорд у рейтингу WTA.

За вихід у фінал Світоліна побореться з шостою ракеткою світу з Чехії Кароліною Плишковою. Поєдинок відбудеться завтра, 6 січня, о 13:00 за київським часом.

Раніше Брісбен покинула ще одна представниця України Катерина Бондаренко, якій не вдалося переграти італійку Роберту Вінчі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.