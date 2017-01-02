Світоліна обіграла олімпійську чемпіонку в Брісбені

Українська тенісистка почала сезон з яскравої перемоги.

Світоліна продовжить боротьбу у Брісбені btu.org.ua

Перша ракетка Україниздобула перемогу у стартовому раунді турніру в Брісбені, обігравши у двох сетах олімпійську чемпіонку Ріо-де-Жанейро-2016 Моніку Пуїг з Пуерто-Ріко: 6:3, 6:3.

"Це був жорсткий матч, але я тримала в голові той факт, що суперниці не легше, адже для нас обох це перший вихід на корт в сезоні. Намагалася зберігати позитив і добре рухалася по корту, намагаючись відповідати на швидкість суперниці швидкою реакцією. Я задоволена своєю грою", - сказала Світоліна після поєдинку.

У другому колі українка зустрінеться з американкою Шелбі Роджерс.

Ще одна представительника України Катерина Бондаренко залишила Брісбен, не зумівши переграти італійку Роберту Вінчі. Бондаренко зуміла зрівняти рахунок після невдачі в першому сеті, але в підсумку поступилася у впертій боротьбі: 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (5).

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Світоліна стала першою українською тенісисткою, якій вдалося завершити рік в топ-15 рейтингу WTA.