Світоліна хоче стати найкращою тенісисткою в історії України і обійти Медведєва

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася планами на майбутнє.

Світоліна прагне вийти у фінал турніру Великого шолома twitter.com

Перша ракетка Українимає намір в майбутньому стати найкращим гравцем в історії українського тенісу і перевершити досягнення Андрія Медведєва.

Саме Медведєв є єдиним представником України, якому вдалося зіграти у фіналі турніру Великого шолома. У 1999-му році тенісист зіграв у вирішальному поєдинку Ролан Гаррос, а його найкращим результатом в світовому рейтингу АТР було четверте місце.

"Зараз моя мета - перевершити Андрія Медведєва. Я працюю над цим. Є багато молодих дівчат, що грають добре. Думаю, деяким з нас потрібен час.

Мої результати показують українській молоді, що кожен здатний домогтися успіху за рахунок старанної роботи і невеликої частки удачі. Це показує їм, що все може статися. Перемога над Сереною Вільямс у чвертьфіналі Олімпійських ігор була особливою - я виграла матч для своєї країни. Я щаслива, що стала частиною успіхів України у спорті", - сказала Світоліна у коментарі The Courier Mail.

Світоліна за підсумками року встановила нове досягнення українського тенісу. Вона стала першою українкою, якій вдалося закінчити рік в топ-15 рейтингу WTA.

Крім того, тенісистка встановила кар'єрний рекорд за сумою призових, зароблених за один сезон. У 2016-му році турнірні успіхи принесли Світоліній 1,678 мільйона доларів.