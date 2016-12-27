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Світоліна хоче стати найкращою тенісисткою в історії України і обійти Медведєва

27 грудня в 00:01

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася планами на майбутнє.

Свитолина
Світоліна прагне вийти у фінал турніру Великого шолома
twitter.com
Перша ракетка України Еліна Світоліна має намір в майбутньому стати найкращим гравцем в історії українського тенісу і перевершити досягнення Андрія Медведєва.

Саме Медведєв є єдиним представником України, якому вдалося зіграти у фіналі турніру Великого шолома. У 1999-му році тенісист зіграв у вирішальному поєдинку Ролан Гаррос, а його найкращим результатом в світовому рейтингу АТР було четверте місце.

"Зараз моя мета - перевершити Андрія Медведєва. Я працюю над цим. Є багато молодих дівчат, що грають добре. Думаю, деяким з нас потрібен час.

Мої результати показують українській молоді, що кожен здатний домогтися успіху за рахунок старанної роботи і невеликої частки удачі. Це показує їм, що все може статися. Перемога над Сереною Вільямс у чвертьфіналі Олімпійських ігор була особливою - я виграла матч для своєї країни. Я щаслива, що стала частиною успіхів України у спорті", - сказала Світоліна у коментарі The Courier Mail.

Світоліна за підсумками року встановила нове досягнення українського тенісу. Вона стала першою українкою, якій вдалося закінчити рік в топ-15 рейтингу WTA.

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Крім того, тенісистка встановила кар'єрний рекорд за сумою призових, зароблених за один сезон. У 2016-му році турнірні успіхи принесли Світоліній 1,678 мільйона доларів.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Світоліна теніс WTA Медведєв
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