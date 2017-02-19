Суперліга: результати 15 туру, турнірна таблиця

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"Будівельник" виграв обидва матчі тижня, "Хімік" обидва матчі програв.

"Будівельник" обіграв вдома "Хімік" ФБУ

В рамках 15-го туру16, 17, 18 і 19 лютого відбулося вісім матчів.

"Будівельник" у центральному поєдинку туру обіграв в Києві южненський "Хімік" з різницею в два очки, а "Дніпро" без проблем розібрався з "Волиньбаскетом". Лідером турнірної таблиці є "Будівельник", який випереджає "Хімік" на чотири пункти.

Результати матчів туру

"Будівельник" – "Хімік" - 76:74 (18:22, 15:23, 27:15, 16:14)

"Черкаські Мавпи" – БІПА - 90:83 (23:18, 18:20, 22:23, 27:22)

"Запоріжжя" - "Волиньбаскет" - 82:54 (26:7, 20:10, 18:17, 18:14)

"Миколаїв" – "Кремінь" - 85:68 (18:17, 20:12, 29:18, 18:21)

"Будівельник" – БІПА - 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16)

"Черкаські Мавпи" – "Хімік" – 84:83 ВІД (19:14, 26:26, 19:18, 9:15, 11:10)

"Дніпро" – "Волиньбаскет" - 65:51 (11:17, 16:7, 14:24, 24:3)

"Миколаїв" – "Політехнік" - 72:73 (23:23, 18:22, 23:12, 8:16)

Турнірна таблиця

ФБУ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.