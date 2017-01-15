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Суперліга: результати 12 туру, турнірна таблиця

15 січня в 22:02

"Будівельник" і "Хімік" відкрили третє коло перемогами.

123
"Будівельник" вдома переграв "Черкаські Мавпи"
ФБУ
У рамках 12-го туру української Суперліги 14-го і 15-го січня відбулося п'ять матчів.

"Будівельник" вдома переграв "Черкаські Мавпи" а "Хімік" в Південному виявився сильнішим за БІПА.

У другий ігровий день "Кривбас" розгромив "Миколаїв", "Дніпро зломив опір "Запоріжжя", а "Політехнік" вирвав перемогу у "Кременя".

Результати матчів туру

"Будівельник" – "Черкаські Мавпи" - 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22)

"Хімік" - БІПА - 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)

"Кривбас" – "Миколаїв" - 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20)

"Кремінь" - "Політехнік" - 78:79 (31:22, 13:21, 18:18, 16:18)

"Дніпро" – "Запоріжжя" - 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27)

Турнірна таблиця

123
ФБУ
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Суперліга Будівельник Хімік баскетбол
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