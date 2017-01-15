Суперліга: результати 12 туру, турнірна таблиця

"Будівельник" і "Хімік" відкрили третє коло перемогами.
"Будівельник" вдома переграв "Черкаські Мавпи" а "Хімік" в Південному виявився сильнішим за БІПА.
У другий ігровий день "Кривбас" розгромив "Миколаїв", "Дніпро зломив опір "Запоріжжя", а "Політехнік" вирвав перемогу у "Кременя".
Результати матчів туру
"Будівельник" – "Черкаські Мавпи" - 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22)
"Хімік" - БІПА - 80:66 (24:15, 20:18, 18:12, 18:21)
"Кривбас" – "Миколаїв" - 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20)
"Кремінь" - "Політехнік" - 78:79 (31:22, 13:21, 18:18, 16:18)
"Дніпро" – "Запоріжжя" - 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.DT.UA