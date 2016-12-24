Суперліга: результати 11-го туру, турнірна таблиця

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Київський "Будівельник" продовжує лідирувати у чемпіонаті України з баскетболу.

"Будівельник" на виїзді переграв "Дніпро" ФБУ

В рамках 11-го туру23-го грудня відбулося п'ять матчів.

"Будівельник" на виїзді зумів переграти "Дніпро", а "Хімік" здобув впевнену перемогу над "Політехніком", тим самим повернувши собі другу сходинку у турнірній таблиці. Варто зазначити, що у южненської команди зіграно на два матчі менше, ніж у киян і дніпрян.

Результати матчів туру (23 грудня)

"Запоріжжя-ZOG" – "Черкаські Мавпи" - 86:92 (19:23, 20:22, 24:24, 23:23)

"Політехнік" - "Хімік" - 77:106 (19:26, 12:23, 30:27, 16:30)

"Дніпро" – "Будівельник" - 59:74 (15:22, 22:24, 10:14, 12:15)

"Кремінь" - БІПА - 73:62 (20:14, 11:13, 18:18, 22:17)

Турнірна таблиця

ФБУ

Наступні поєдинки чемпіонату України відбудуться завтра, 25-го грудня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.