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Суперліга: "Кривбас" обіграв "Волиньбаскет"

28 грудня в 09:12

Криворіжці здобули перемогу з майже дворазовою перевагою.

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"Кривбас" вийшов на четверте місце в таблиці
ФБУ
"Кривбас" впевнено обіграв "Волиньбаскет" у формально виїзному, а за фактом домашньому матчі 11-го туру Суперліги.

Команда Валерія Плеханова програла першу чверть з різницею в три очки, проте в наступних десятихвилинках просто знесла суперника з паркету.

Фінальна перевага "Кривбасу" склала 35 очок, а найрезультативнішим гравцем став Анатолій Шундель, який набрав 16 балів.

"Волиньбаскет" - "Кривбас" - 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19)

"Волиньбаскет": Рудаков (13 очок + 8 підбирань), Коцько, Моторчук (8), Тимощук (6 + 5 втрат)

"Кривбас": Шундель (16 очок + 4 передачі), Мальчевський (12), Липовцев (12), Бояркін (11 + 5 підбирань + 10 передач + 5 перехоплень).

Після цієї перемоги "Кривбас" вийшов на четверте місце у турнірній таблиці Суперліги, маючи рівну кількість очок з БІПА.

Турнірна таблиця

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ФБУ

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні відбудеться "Матч всіх зірок" баскетбольної Суперліги.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Суперліга Кривбас баскетбол Волиньбаскет
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