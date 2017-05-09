Стали відомі десять команд-учасниць групового етапу Ліги чемпіонів

Серед них є і українська команда.

"Шахтар" повертається в Лігу чемпіонів ФК Шахтер

Визначилися перші володарі путівок в груповий етап найпрестижнішого єврокубкового турніру – Ліги чемпіонів.

Своєю достроковою перемогою за чотири тури до кінця української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" оформив чемпіонство і гарантував собі місце в груповій стадії Ліги чемпіонів-2017/18.

Окрім "гірників", вже відомі імена десяти команд-учасниць групового етапу турніру: "Барселона", "Реал" (Іспанія), "Баварія", "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Челсі" (Англія), "Бенфіка" (Португалія), "Монако" (Франція), "Спартак" (Росія) і "Базель" (Швейцарія).

Відзначимо, що всього в груповий етап потрапить 32 команди. Відбір будуть проводити на основі клубного рейтингу національних асоціацій за станом на кінець сезону 2015/16.

Нагадаємо, що два останні роки Україну на груповому турнірі Ліги чемпіонів представляло київське "Динамо".

В сезоні 2015/2016 кияни вийшли з групи, де в 1/8 фіналу поступилися "Манчестер Сіті", а в нинішньому розіграші підопічні Сергія Реброва не зуміли подолати груповий бар'єр.

Сьогодні, 9 травня, в Турині пройде матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Монако".