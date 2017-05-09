Топ Новини
<
>

Стали відомі десять команд-учасниць групового етапу Ліги чемпіонів

9 травня в 14:42

Серед них є і українська команда.

123
"Шахтар" повертається в Лігу чемпіонів
ФК Шахтер
Визначилися перші володарі путівок в груповий етап найпрестижнішого єврокубкового турніру – Ліги чемпіонів.

Своєю достроковою перемогою за чотири тури до кінця української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" оформив чемпіонство і гарантував собі місце в груповій стадії Ліги чемпіонів-2017/18.

Окрім "гірників", вже відомі імена десяти команд-учасниць групового етапу турніру: "Барселона", "Реал" (Іспанія), "Баварія", "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Челсі" (Англія), "Бенфіка" (Португалія), "Монако" (Франція), "Спартак" (Росія) і "Базель" (Швейцарія).

Відзначимо, що всього в груповий етап потрапить 32 команди. Відбір будуть проводити на основі клубного рейтингу національних асоціацій за станом на кінець сезону 2015/16.

Нагадаємо, що два останні роки Україну на груповому турнірі Ліги чемпіонів представляло київське "Динамо".

В сезоні 2015/2016 кияни вийшли з групи, де в 1/8 фіналу поступилися "Манчестер Сіті", а в нинішньому розіграші підопічні Сергія Реброва не зуміли подолати груповий бар'єр.

Читайте також: Представлений м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2016/17

Сьогодні, 9 травня, в Турині пройде матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Монако".

За матеріалами: prosport.tsn.ua
Читайте також
Теги Ліга чемпіонів Шахтар футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...