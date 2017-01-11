"Сталь" оголосила про відставку Галла

Голландський фахівець залишив кам'янський клуб.

Галл очолював "Сталь" з травня 2016 року ФК Шахтер

Керівництвоприйняло рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Якобом Галлом, повідомляє офіційний сайт клубу. Рішення було прийнято за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Якоб Галл прийшов в "Сталь" у травні минулого року, і став працювати у тренерському штабі іншого голландського функціонера Еріка ван дер Меєра. 10 серпня ван дер Меєр залишив "Сталь", а 52-річний Галл був призначений на посаду головного тренера команди з Кам'янського.

Під керівництвом Галла команда виграла лише 2 з 15 матчів УПЛ при 4 нічиїх та 9 поразках.

Наступний матч чемпіонату України "Сталь" проведе 25 лютого на виїзді проти донецького "Олімпіка.

Зазначимо, що після 18 турів української Прем'єр-ліги "Сталь" займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок.