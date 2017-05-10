Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Узбекистані

Українець продовжує підтверджувати статус лідера посіву.

Українець здобув перемогу в двох сетах btu.org.ua

Друга ракетка Українипробився у чвертьфінал турніру в Узбекистані з призовим фондом 75 тисяч доларів.

У другому колі українець розібрався з єгиптянином Карімом-Мохамедом Маамуном. Перший сет Стаховський взяв з одним брейком, а в другому переміг на тай-брейку.

Зустріч тривала 81 хвилину. На рахунку Сергія 13 ейсів, одна подвійна помилка і один реалізований брейк-пойнт з трьох.

Стаховський здобув 16-ту перемогу в 31-му матчі сезону і в третій раз за рік зіграє в 1/4 фіналу "челленджера". Далі лідер посіву зустрінеться з Юкі Бхамбри з Індії.

2-й раунд

Сергій Стаховський (Україна, 1) - Карім-Мохамед Маамун (Єгипет) - 6:4, 7:6

Ще один українець на турнір у Карші Владислав Манафов поступився у другому раунді білорусу Ярославу Шило– 6:7, 5:7.

Раніше чоловіча збірна України поступилася Португалії в матчі Кубка Девіса.