Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Узбекистані

Українець продовжує підтверджувати статус лідера посіву.
У другому колі українець розібрався з єгиптянином Карімом-Мохамедом Маамуном. Перший сет Стаховський взяв з одним брейком, а в другому переміг на тай-брейку.
Зустріч тривала 81 хвилину. На рахунку Сергія 13 ейсів, одна подвійна помилка і один реалізований брейк-пойнт з трьох.
Стаховський здобув 16-ту перемогу в 31-му матчі сезону і в третій раз за рік зіграє в 1/4 фіналу "челленджера". Далі лідер посіву зустрінеться з Юкі Бхамбри з Індії.
2-й раунд
Сергій Стаховський (Україна, 1) - Карім-Мохамед Маамун (Єгипет) - 6:4, 7:6
Ще один українець на турнір у Карші Владислав Манафов поступився у другому раунді білорусу Ярославу Шило– 6:7, 5:7.
Раніше чоловіча збірна України поступилася Португалії в матчі Кубка Девіса.sportarena.com