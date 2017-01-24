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Срна вважає логічним переїзд "Шахтаря" до Харкова

24 січня в 19:26

Капітан "гірників" хоче підняти чемпіонський кубок в Харкові.

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Срна впевнений, що в Харкові вболівальників "Шахтаря" більше, ніж у Львові
ФК Шахтер
Хорватський капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна під час презентації аргентинського форварда Густаво Бланко-Лещука гравцем "гірників" розповів про переїзд донеччан зі Львова до Харкова.

"У Харкові ми провели два матчі, і все було чудово. Як ви знаєте, в цьому місті та області є багато вболівальників "Шахтаря", більше, ніж у Львові. Тому, на мій погляд, логічно після двох з половиною років переїхати в Харків. Сподіваюся, в Харкові у нас буде хороший результат, і тут я підніму чемпіонський трофей", - наводить слова Срни прес-служба "гірників".

Варто відзначити, що з моменту початку бойових дій на Донбасі "Шахтар" залишив Донецьк і проводив єврокубкові матчі на "Арені-Львів".

Нагадаємо, заборона терміном на два роки на проведення міжнародних матчів у Харкові було накладено УЄФА ще у вересні 2014 року, а тепер термін дії даного розпорядження підійшов до кінця. На такий крок керівництво УЄФА спочатку пішло з причини близькості Харкова до зони АТО.

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Раніше стало відомо, що в Харкові "Шахтар" прийматиме іспанську "Сельту". Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 23 лютого.

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги Харків Шахтар Срна футбол
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