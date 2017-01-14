Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

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Капітанові донеччан більше не цікава тема переходу в "Барселону".

Срни в "Барселоні" не буде ФК Шахтер

Захисник і капітан донецького "Шахтаря"не перейде в "Барселону". Про це повідомив сам футболіст у коментарі телеканалу "Футбол 1".

"Я і раніше говорив, що моє серце - в "Шахтарі", тому я залишаюся. Задоволений цим рішенням, слухав своє серце, і воно підказало, що я повинен залишитися в "Шахтарі" і виграти з цією командою чемпіонат. Прийняв правильне рішення. Інформацію про "Барселону" не буду коментувати, адже це непрофесійно. Найважливіше, що я визначився і хочу залишитися в "Шахтарі", - сказав ветеран.

В останні місяці іспанська преса регулярно повідомляла про майбутній перехід хорвата в каталонську "Барселону", але трансфер так і не відбувся, а Срна повернувся з відпустки у складі донеччан.

Діюча угода Срни з "Шахтарем" закінчується влітку наступного року. У поточному сезоні на рахунку 34-річного легіонера 21 матч, 1 гол і 8 результативних передач.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" прийняв рішення дати шанс нападнику Пилипу Будківському, який першу половину сезону провів в російському "Анжи".