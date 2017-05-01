Срна продовжив контракт з "Шахтарем"

Капітан підписав з донеччанами нову угоду в день свого 35-річчя.

Срна буде грати за "Шахтар" у наступному сезоні ФК Шахтер

Крайній захисникпідписав з донецьким "Шахтарем" новий контракт до літа 2018 року.

"Дуже радий продовжити контракт з "Шахтарем". Переговорів як таких не було. Моє бажання - завершити кар'єру в донецькому клубі. І коли президент сказав, що пропонує мені новий контракт, я лише погодився, адже був згоден на будь-які умови", - цитує Срну офіційний сайт "гірників".

Хорват виступає за "Шахтар" з 2003 року. На рахунку Срни вісім титулів чемпіона України, по шість - у Кубку і Суперкубку України, а також Кубок УЄФА 2009 року. Взимку гравець, який є рекордсменом за кількістю матчів за "Шахтар", міг опинитися в "Барселоні", але в підсумку вирішив залишитися в Україні.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" продовжив контракти з захисниками Ярославом Ракицьким і Сергієм Кривцовим.