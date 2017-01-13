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Срна повернувся із відпустки разом з "Шахтарем"

13 січня в 16:01

Капітан "гірників" так і не перейшов в "Барселону".

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Срна прибув в "Шахтар"
ФК Шахтер
Донецький "Шахтар" вийшов з відпустки, а в групі футболістів, які прибули на медогляд, був і капітан команди Даріо Срна.

В останні місяці іспанська преса регулярно повідомляла про майбутній перехід хорвата в каталонську "Барселону", але трансфер так і не відбувся, а ветеран "гірників" готовий розпочати підготовку до сезону в команді Паулу Фонсеки.

Раніше президент "Шахтаря" Рінат Ахметов заявив, що готовий відпустити хорватського захисника в "Барселону" на правах вільного агента без компенсації, якщо сам гравець захоче покинути "гірників".

Діюча угода Срни з "Шахтарем" закінчується влітку наступного року. У поточному сезоні на рахунку 34-річного легіонера 21 матч, 1 гол і 8 результативних передач.

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Варто відзначити, що з відпустки в розташування "Шахтаря" також прибув нападник Пилип Будківський, який першу половину сезону провів в російському "Анжи".

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги Срна Шахтар футбол Барселона
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