Шовковський обговорює з "Динамо" можливість проведення прощального матчу

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Воротар має намір попрощатися з уболівальниками на полі.

Шовковський хоче провести прощальний матч у теплу погоду ФК Динамо

Колишній воротар збірної України та київського "Динамо"заявив, що зацікавлений у проведенні свого прощалного матчу.

"Питання про мій прощальний матч відкрито, ми обговорюємо це з керівництвом "Динамо". Звичайно, мені дуже хочеться провести такий поєдинок і попрощатися з нашими вболівальниками. Але потрібно розуміти, що такі матчі взимку не проводяться. Я колись грав у Мінську при -18, задоволення не з приємних", - цитує воротаря, який у грудні завершив кар'єру, Dynamo.kiev.ua.

42-річний Шовковський грав за "Динамо" з 1993 року. На його рахунку 426 матчів за киян у чемпіонаті України, в тому числі 8 - у цьому сезоні. У складі київського клубу воротар 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів перемагав у Кубку України і 6 разів завойовував Суперкубок України.

За збірну України футболіст провів 92 матчі і став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року. При цьому за національну команду Шовковський припинив виступи ще в 2012-му році.

Раніше повідомлялося, що під час виступів Шовковським цікавилася мюнхенська "Баварія".