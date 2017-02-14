Шовковський міг перейти з "Динамо" в "Баварію"

Вже колишній кіпер киян признався, що варіанти продовження кар'єри за межами України у нього були.

Шовковський не шкодує, що провів усю кар'єру в "Динамо" ФК Динамо

Екс-воротар київського "Динамо"зізнався, що міг перейти в один з європейських топ-чемпіонатів, але в підсумку провів усю кар'єру в Україні, про що зараз не шкодує. Про це футболіст заявив в ефірі радіо "Вести".

"Пропозиції дійсно були, але з тих чи інших причин я нікуди не перейшов. То мене не хотіли відпускати, то в якийсь момент траплялися певні ситуації, які впливали на моє рішення. На той момент був інтерес з боку "Парми", "Валенсії" та "Баварії". Але все склалося так, що я залишився в "Динамо", а потім кудись переходити не було сенсу.

Чи шкодую я про щось? Не хочу витрачати на це свої сили і енергію. Я отримував задоволення від того, що я робив".

Нагадаємо, в грудні Шовковський оголосив про рішення завершити кар'єру. Воротар грав за "Динамо" з 1993 року. На його рахунку 426 матчів за киян у чемпіонаті України, в тому числі 8 - у цьому сезоні. У складі київського клубу страж воріт 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів перемагав у Кубку України і 6 разів завойовував Суперкубок України.

За збірну України Шовковський провів 92 матчі і став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року. При цьому за національну команду ветеран припинив виступи ще в 2012-му році.

Нагадаємо, під час зимової паузи "Динамо" на правах вільного агента покинув півзахисник Олег Гусєв.