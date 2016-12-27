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Шевчук покинув донецький "Шахтар"

27 грудня в 13:55

Досвідчений захисник отримав статус вільного агента.

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Шевчук може завершити кар'єру
ФК Шахтер
Лівий захисник В'ячеслав Шевчук розірвав контракт з донецьким "Шахтарем" за обопільною згодою.

У 37-річного футболіста був чинний контракт з "гірниками" ще на півроку, але сторони ухвалили рішення припинити співпрацю.

Востаннє Шевчук виходив на поле ще 15 травня проти "Зорі", після чого перестав потрапляти в основний склад донеччан. Велика ймовірність, що футболіст вирішить завершити кар'єру.

В'ячеслав Шевчук виступав за "Шахтар" з 2000 року. На рахунку гравця 239 поєдинків і 4 голи у футболці донецької команди, а також 20 трофеїв. Крім того, захисник провів 56 матчів за національну збірну України.

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Нагадаємо, раніше "Шахтар" залишили нападники Євген Селезньов і Едуардо.

За матеріалами: ФК Шахтер
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Теги Шахтар Селезньов футбол Шевчук футбол
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