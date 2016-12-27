Шевчук офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста

Вже колишній захисник "Шахтаря" буде працювати в структурі донецького клубу.

Шевчук залишиться в "Шахтарі" тренером ФК Шахтер

Лівий захисник В'ячеслав Шевчук, після чого повідомив про рішення завершити кар'єру. Про це футболіст повідомив у коментарі телеканалу "Футбол 1".

"Відчуваю в собі сили грати, у мене є кілька пропозицій, але я відразу все відхилив. Хочу закінчити на цій високій ноті в "Шахтарі". Для мене велика честь, що я провів у цій команді 13 років. Готувався до цього, переосмислив, тому моя кар'єра футболіста закінчується", - сказав Шевчук.

"Якщо я хочу стати тренером, потрібно багато вчитися і розвиватися. Футбол у мене в крові, "Шахтар" у мене в серці, тому розмовляв з президентом клубу і генеральним директором, щоб залишитися в структурі клубу. Я буду цьому радий. Іншого шляху я не бачу".

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін зазначив, що клуб готовий дати своєму ветерану роботу у клубі:

"Ми прощаємося з В'ячеславом, як з футболістом, але вітаємо його, як тренера. Сподіваюся, найближчим часом він приєднається до тренерського штабу академії, тому що йому є чому навчити наших хлопців. Вважаю, складно зустріти такого професіонала, як Слава".

Варто відзначити, що востаннє 37-річний Шевчук виходив на поле ще 15 травня проти "Зорі", після чого перестав потрапляти в основний склад донеччан через погану фізичну форму і постійні травми.

В'ячеслав Шевчук виступав за "Шахтар" з перервами з 2000 року. На рахунку гравця 239 поєдинків і 4 голи у футболці донецької команди, а також 20 трофеїв. Крім того, захисник провів 56 матчів за національну збірну України.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" залишили нападники Євген Селезньов і Едуардо.