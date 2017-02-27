Шевченко відзначив високий рівень майстерності збірної Хорватії

Головний тренер збірної України поділився планами щодо підготовки команди до наступної гри.

Шевченко визнає перевагу суперника в майстерності ФФУ

За словами, його тренерський штаб в найближчий місяць буде спостерігати за всіма кандидатами в збірну України, щоб запросити на матч з Хорватією найсильніших.

"Для мене важливо подивитися ігри. Ми повинні побачити готовність наших футболістів. Наша ключова позиція - це лівий захисник. Соболь пропускає гру, ми повинні будемо дивитися нових кандидатів, як ми можемо перебудуватися. Може, когось попросимо зіграти зліва.

Важливо, щоб гравці, які грають за кордоном, ті ж Коноплянка, Зінченко і Кравець, отримували достатньо ігрової практики і були готові до цієї гри. Цей місяць буде дуже інформативним. Будемо їздити і дивитися багато ігор, стежити за станом футболістів. Як і в останніх матчах, я буду до кінця дотягувати виклик збірників, щоб на 100 відсотків визначитися з кандидатами", - сказав Шевченко в ефірі програми "Профутбол".

"У мене немає такого вибору, як у збірної Хорватії. У них 35-40 кандидатів, з них 90 відсотків грає в найкращих європейських командах. Кожен із них отримує величезну ігрову практику, кожен з них провідний гравець. На одну гру важливий колектив. Якщо правильно готуватися, то можна підготуватися і без достатньої ігрової практики".

Варто відзначити, що наступний поєдинок підопічні Шевченка проведуть проти хорватів 24 березня в Загребі.

Після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.