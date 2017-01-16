"Шальке" може відмовитися від опції викупу Коноплянки – ЗМІ

Німецький клуб має фінансові труднощі.

Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку минулого року на правах оренди twitter.com/s04

"Шальке" може не викупити контракту "Севільї" через фінансові проблеми, повідомляє Bild.

Сума викупу в 12,5 млн євро може змусити керівництво німецького клубу відмовитися від відповідної опції в орендній угоді українця.

Альтернативою називається хавбек "Вольфсбурга" Даніель Каліджурі, який може перейти в "Шальке" влітку вільним агентом, якщо не продовжить контракт з нинішнім клубом.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку минулого року на правах оренди з "Севільї". У поточному сезоні на рахунку 27-річного вихованця "Дніпра" 18 матчів за "Кобальтових" у всіх турнірах, в яких він відзначився шістьма забитими голами і двома гольовими передачами.

Відзначимо, що при переході Коноплянки "Севілья" повідомляла, що "Шальке" орендує українця з обов'язковим правом викупу.

Раніше Коноплянка забив за "Шальке" у товариському матчі проти "Остенде".