"Шальке" хоче викупити Коноплянку у "Севільї"

Українець може залишитися в німецькому клубі на постійній основі.

"Шальке" хоче продовжити співпрацю з Коноплянкою twitter.com/s04

Півзахисник збірної Україниможе підписати повноцінний контракт з "Шальке", незважаючи на те, що в останньому поєдинку проти "Кельна" (1:1) футболіст навіть не потрапив у заявку. Про це повідомив спортивний директор німецького клубу Крістіан Хайдель.

"Незважаючи на відсутність Коноплянки сьогодні в складі, можна чітко сказати, що ми розраховуємо на нього і хочемо залишити в команді. Ми досі вважаємо, що Євген може бути дуже важливим гравцем для команди. У "Шальке" ніхто не сумнівається в його сильних футбольних якостях", - цитує Хайделя Sport Arena з посиланням на Kicker.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку минулого року на правах оренди з "Севільї". У поточному сезоні на рахунку 27-річного вихованця "Дніпра" 22 матчі за "Кобальтових" у всіх турнірах, в яких він відзначився шістьма забитими голами і двома гольовими передачами.

Відзначимо, що при переході Коноплянки "Севілья" повідомляла, що "Шальке" орендує українця з обов'язковим правом викупу.

Нагадаємо, в матчі Кубка Німеччини Коноплянка забив свій перший гол у 2017-му році.