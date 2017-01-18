"Шахтар" заплатив за Бланко-Лещука 400 тисяч євро – ЗМІ

Стала відома сума, за яку "гірники" придбали аргентинського нападника.

Бланко-Лещук підписав контракт з "Шахтарем" до 2020 року ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" заплатив львівським "Карпатам" за нападника400 тисяч євро, повідомляє "Футбол News".

Також передбачені суттєві бонуси за вдалі виступи аргентинця. У грудні "Карпати" просили за Бланко-Лещука понад 1 млн євро, але їм довелося погодитися на менші умови, так як контракт гравця закінчується в кінці сезону.

Нагадаємо, що форвард Густаво Бланко-Лещук підписав контракт з "Шахтарем" до літа 2020 року, і вже приступив до тренувань з командою.

25-річний Бланко-Лещук перебрався в "Карпати" у лютому 2016 року на правах вільного агента. До цього виступав за шведську "Ассириску", марокканський "Відад", російський "Анжи", а також аргентинські "Депортіво Мерло" і "Арсенал Саранді".

У нинішньому розіграші чемпіонату України на рахунку Бланко-Лещука 7 голів у 17-ти проведених поєдинках.

Після 18-ти турів української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.