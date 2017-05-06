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"Шахтар" став десятиразовим чемпіоном України

6 травня в 19:00

"Гірники" обіграли "Зорю".

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"Шахтар" повернув чемпіонський титул
ФК Шахтер
У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги у Харкові "Шахтар" переграв "Зорю" з рахунком 3:2, тим самим оформивши дострокове чемпіонство.

Перший тайм пройшов з повною перевагою "Шахтаря. "Гірники" методично тиснули на ворота "Зорі", що в підсумку вилилося у забитий Феррейрой гол. Після перерви малюнок гри не змінився, а "поморанчево-чорні" ще двічі засмутили команду Вернидуба. Варто віддати належне футболістам "Зорі", які в кінцівці зуміли відіграти два м'ячі, але на більше луганчан не вистачило.

Таким чином, донецький "Шахтар" за чотири тури до кінця чемпіонату став недосяжним для своїх суперників, і в десятий раз став чемпіоном України.

"Шахтар" – "Зоря" – 3:2

Голи: Феррейра, 38, Ісмаїлі, 52, Ордець, 55 - Харатін, 80, Бонавентуре, 88

"Шахтар": П'ятов, Срна, Ордець, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Малишев, Тайсон (Патрік, 74), Марлос (Зубков, 90+2), Бернард, Феррейра (Бланко Лещук, 84)

"Зоря": О. Шевченко, Опанасенко, Шершень (Сухоцький, 61), Пілявський, Форстер, Харатін, Бабенко, Калитвинцев, Ліпартія, Пауліньо, Бонавентуре

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Раніше, у 28-му турі "Волинь" програла "Ворсклі", а "Олімпік" мінімально обіграв "Чорноморець.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шахтар Зоря Прем'єр-ліга футбол
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